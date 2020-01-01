Анастасия Девушки, я вам аплодирую стоя! К нам сейчас пришли на работу две девушки с рейсовых самолетов. Обучать их будут наши инструкторы. Но сами понимаете, сколько времени это займет, учитывая то, что летаем мы по одному, и не всегда пассажир разрешает присутствие второго бортпроводника (инструктора).



Так вот, я посоветовала девочкам ваш сайт.



Обе выполнили рейсы блестяще – инструкторы сказали, что учить их даже не надо.

Спасибо, чувствую принадлежность к какой-то касте бортпроводников бизнес-авиации под вашим руководством.

Екатерина Благодарю за полноценную подготовку к работе в бизнес-авиации. Вы большие молодцы! И настоящие профессионалы. Я вами горжусь!



Все необходимое для работы я узнала и нашла в вашей компании! Спасибо, что не оставили и помогли в нужную минуту, направили и подсказали, как нужно вести себя в этом русле. У вас все получится!

Светлана Я давно хотела поменять сферу профессиональной деятельности, но не могла найти ту новую профессию, которая меня бы очень сильно увлекла. Листая Instagram, я познакомилась со Sky Academy и узнала про мир бизнес-авиации. Сказать что меня заинтересовала профессия бортпроводника бизнес-авиации – это ничего не сказать! Я влюбилась в эту профессию и поняла, где бы я хотела работать в ближайшие годы. Ранее информация про работу в бизнес-авиацию была «за семью замками», но благодаря сотрудникам SkyAcademy я узнала очень многое и мое мировозрение поменялось! Да, я выбрала нелёгкий путь, так как профессия бортпроводника бизнес-авиации требует постоянного самосовершенствования, но это того стоит.

Спасибо руководителю SkyAcademy Вере и ее команде за помощь в обучении, постоянных консультациях и в поддержке меня! Вы классные!

Любовь Хочу абсолютно честно сказать пару добрых слов о SkyAcademy. Спасибо вам за реальное общение, за правду про работу в бизнес-авиации в России, за поддержку и информацию, из которой вы не делаете супер-секретность и не продаёте за бешеные деньги. 1,5 года назад, купив ваш курс, я не могла даже представить, что мы продолжим общение и будем обмениваться опытом.



Спасибо за то, что удивляете и растете!

Регина Коллеги, вот и настал момент, когда и я могу поделиться своими результатами на пути к своей цели: я совершила свой первый в жизни полёт в качестве бортпроводника на самолете Falcon 7X. Было волнительно, но я справилась. И хочу отметить, что от самого начала, когда я узнала о предстоящем рейсе, и до его завершения Вера сопровождала и помогала мне по телефону, говорила, что делать поэтапно, давала советы. И перед рейсом я, конечно же, перечитала главу «Рейс Фриланс: от и до», да и вообще весь свой конспект теоретического курса прочла.

Вера и команда SkyAcademy, благодарю вас за огромную помощь и поддержку! За то, что вам не все равно, и за то, что вы всегда на связи и готовы спасать своих “птенцов” в режиме 24/7!

Юлия Хочу поделиться своим первым самостоятельным фрилансом, который случился благодаря нашим замечательным Вере и Алле (и благодаря моей бизнес-визе в Индию :-) ).



На удивление, я была спокойна, даже очень. Ко многому была готова, так как читала наш курс и в теории знала, что к чему. Сразу рекомендую всем матчасть прямо зазубрить, потому что теория накладывается на действия. Хочу сказать, что я ни разу не пожалела, что приобрела этот курс! Еще раз огромное спасибо Вере и Алле!

Татьяна В мае купила курс SkyAcademy, активно и упорно ходила по собеседованиям и уже в октябре получила долгожданное предложение работы! Работаю сейчас в российской авиакомпании, с официальным трудоустройством, ведением всех летных документов, всю переподготовку на новые типы самолетов прошла за счет компании. Теперь с гордостью могу заявить, что явлюсь бортпроводником бизнес-авиации!



Вера, Настя, Алла и вся команда СкайАкадемии, спасибо вам огромное за вашу помощь, поддержку и мотивацию! Девочки, вы просто МЕГА!

Дарья Хотела бы поделиться отзывом о курсе для бортпроводников бизнес авиации SkyAcademy. Если коротко - я в восторге! Мне, как человеку далёкому в прошлом от авиации в целом, было крайне интересно изучать данный курс, ведь в нем освещены абсолютно все аспекты работы бортпроводника бизнес-авиации!



Целых 500 страниц ценнейшего материала, убойная методичка по английскому языку, в которой собрана вся необходимая авиационная лексика, наикрутейший чат в Телеграме, в котором выкладывают актуальные вакансии и делятся своим опытом действующие стюардессы. Хотела бы выразить огромную благодарность девочкам Sky Academy, которые в любое время суток готовы прийти на помощь, ответить на все вопросы, вы делаете огромный труд!

Диана Хочу в очередной раз выразить огромную благодарность SkyAcademy за трудоустройство. Именно благодаря им я устроилась второй раз за 2 месяца!

В первой авиакомпании не подошли условия работы, поэтому сразу удалось устроиться во вторую!!!

Так что тем кто думает что устроиться сложно, или невозможно, то я яркий тому пример, что можно и возможно! И не раз)

Кратко: была вакансия недавно в европейскую авиакомпанию, в которую требовалось очень много документов, у меня не было и 50% всех, но они все-таки предложили мне Skype собеседование, которое я прошла более чем успешно. И все документы, благодаря коллегам, я собрала почти за неделю, и о боги я трудоустроилась, и сейчас летаю потрясающими маршрутами и с невероятными людьми all over the world!!! Верьте!!! Рискуйте!!!! Делайте!!!

Юлия Хочу выразить благодарность коллективу SA за помощь в поиске работы, рекомендаций для работодателя, поддержке информационной, заботе о своих подопечных. Я ценю ваш труд и очень благодарна вам всем, девочки. Я получала практически пошаговое сопровождение, своевременную информацию.

С вами, девочки, все получается легко и непринужденно. И как результат, на незнакомый, чужой борт я вошла как в свою обитель, где я все знаю. Мне не составило труда выполнить свои обязанности. Я приобрела опыт работы на новом для меня типе ВС и получила регулярный фриланс в этой компании. А это не мало!

Спасибо за вашу работу!

Элизабет И я, и я хочу выразить свою огромную благодарность команде Sky Academy за помощь, за поддержку, за Веру!! Недавно и я совершила свой первый фриланс рейс от школы. Впервые я полетела на Легаси 650. Это бесценный опыт, очень волновалась, новый борт, иностранный экипаж. Низкий поклон Анастасии, она была всё время на связи, помогала, объясняла, "чертила и рисовала", её помощь и забота бесценны. Девочки, ничего не бойтесь, здесь действительно профессионалы своего дела, они не бросят, в теории и не только расскажут и покажут всё так, что на борту вы будуте чувствовать себя как дома.

Не откладывайте в долгий ящик, курс, визы, айди итд может быть уже завтра полетите вы!!

Ещё раз, благодарю Вас! Сказать что я счастлива, ничего не сказать. В тот день этой радости не было придела