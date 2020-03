Диана

Хочу в очередной раз выразить огромную благодарность SkyAcademy за трудоустройство. Именно благодаря им я устроилась второй раз за 2 месяца!

В первой авиакомпании не подошли условия работы, поэтому сразу удалось устроиться во вторую!!!

Так что тем кто думает что устроиться сложно, или невозможно, то я яркий тому пример, что можно и возможно! И не раз)

Кратко: была вакансия недавно в европейскую авиакомпанию, в которую требовалось очень много документов, у меня не было и 50% всех, но они все-таки предложили мне Skype собеседование, которое я прошла более чем успешно. И все документы, благодаря коллегам, я собрала почти за неделю, и о боги я трудоустроилась, и сейчас летаю потрясающими маршрутами и с невероятными людьми all over the world!!! Верьте!!! Рискуйте!!!! Делайте!!!